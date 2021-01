A Súmula nº 86/2020 foi publicada hoje (26) no Diário Oficial da União Prefeitura de Duque de Caxias / Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 11:20

Duque de Caxias - A Petrobras vai doar ao longo desta semana 250 computadores para nove escolas municipais e estaduais de Duque de Caxias. A ação vai beneficiar mais de cinco mil alunos, entre 4 e 18 anos, e faz parte de uma série de iniciativas voltadas à inclusão digital de crianças e jovens planejadas pela estatal para 2021. As máquinas serão destinadas à renovação e à criação de centros de informática dessas instituições de ensino que estão localizadas nas proximidades da Refinaria Duque de Caxias (Reduc) e da UTE Termorio.



A entrega dos equipamentos contará com a participação do diretor de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade, Roberto Furian Ardenghy, do diretor de Transformação Digital e Inovação, Nicolas Simone, da gerente executiva de Responsabilidade Social, Olinta Cardoso, do gerente de Relacionamento Comunitário e Riscos Sociais, Edelcio de Freitas, do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, e diretores das escolas contempladas.



“A iniciativa visa ampliar o acesso de crianças e adolescentes de escolas públicas às novas tecnologias, contribuindo para a redução da desigualdade na educação”, afirma a gerente executiva de Responsabilidade Social da Petrobras, Olinta Cardoso.



A executiva destaca também que além da doação dos computadores, a Petrobras investirá em um projeto de empoderamento digital, com ações de educação para adolescentes do Ensino Médio e apoio aos educadores do Ensino Fundamental no desenvolvimento de técnicas pedagógicas que usem tecnologia no processo de aprendizagem.

Iniciativa Petrobras com o desenvolvimento local

Foi a partir do diálogo em espaços com os Comitês Comunitários formados por lideranças locais em Duque de Caxias, que a Petrobras tomou conhecimento das demandas e identificou a necessidade das escolas por iniciativas de inclusão digital tanto para crianças e jovens quanto para os professores destas localidades.



“Estamos conectados com as comunidades onde atuamos e, junto com elas, buscamos soluções sociais que contribuam com o desenvolvimento local. Enquanto a Petrobras vem acelerando a sua transformação digital, a empresa também está expandindo esse processo para as comunidades onde atua a partir das demandas mapeadas pelas nossas equipes de relacionamento comunitário”, completa Olinta Cardoso.