PM ocupa comunidades em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 13:13

Duque de Caxias - Após viver dias com intensos tiroteios, a Polícia Militar ocupou neste fim de semana as comunidades do Barro Vermelho (Sapinho) e Massapê. Segundo informações do 15º BPM (Duque de Caxias), as ações foram coordenadas pelo 3º CPA.

Na última sexta-feira, um suspeito foi baleado após confronto com policiais militares na comunidade do Sapinho. Os agentes faziam uma operação contra o tráfico de drogas da região, com o objetivo de diminuir o roubo de cargas, quando houve o ataque. Os policiais revidaram.