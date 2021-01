Colégio da Polícia Militar celebra um ano de funcionamento Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 17:21

Duque de Caxias - O lll Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro vai passar por reformas. O prefeito Washington Reis anunciou nesta segunda-feira, 18, que realizará uma série de obras na unidade para garantir uma infraestrutura adequada aos novos alunos. De acordo com a comandante do lll CPM/ERJ, tenente-coronel PM Nádia Luana Cardoso, serão oferecidas mais 120 vagas para o 6º, 7º e 8º Ano de Escolaridade.



No encontro, a comandante Nádia Cardoso contou que a publicação do edital de um novo processo seletivo para o colégio ocorrerá no próximo mês. O documento vai informar o acréscimo de mais 120 vagas a serem distribuídas do 6º ao 8º anos do Ensino Fundamental. O aumento das vagas veio em função da grande procura. No concurso anterior, foram realizadas 1.876 inscrições para 60 vagas.



A Prefeitura investirá na construção de um alojamento, ampliará mais seis salas e um laboratório. De acordo com o prefeito de Duque de Caxias, a unidade é projeto modelo para todo o Brasil.

“É uma iniciativa que deu muito certo. É um sucesso absoluto e a fila é muito grande para ingressar no Colégio da Polícia de Duque de Caxias. Em breve, teremos novas unidades,” disse Washington Reis.