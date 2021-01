Duque de Caxias começa vacinação contra a Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 12:24

Duque de Caxias - A enfermeira Elisângela Luiza da Silva Campos, de 44 anos, foi a primeira a ser imunizada contra a Covid-19 no Hospital Municipal São José, onde trabalha, em Duque de Caxias. A dose foi aplicada nesta terça-feira, 19. A profissional atua na área há 17 anos, sendo oito como enfermeira e nove como técnica de enfermagem.



Elisângela teve participação ativa na construção do hospital, desde a aquisição da unidade pela Prefeitura, até a transformação em uma unidade especializada no atendimento a pacientes com o novo Coronavírus. A enfermeira participou ainda da implementação dos serviços e inauguração do prédio, em abril do ano passado.



Após receber a imunização, a profissional contou que esse foi um momento de muita emoção.



“Estou muito feliz porque foi dada a mim a oportunidade de ser a primeira a ser vacinada. A Covid-19 é uma doença grave que assola o mundo todo. Tenho fé em Deus de que o avanço e a aplicação da vacina vai promover a cura e acabar de vez com as mortes, com a tristeza. Graças a Deus Duque de Caxias está começando a vacinar a população”, contou Elisângela.



Logo em seguida, o prefeito Washington Reis cumprimentou a enfermeira e declarou que esse momento é histórico.



“Aplicamos hoje a primeira de milhares de doses de vacinas. Nesta primeira fase, é muito importante ressaltar que as pessoas não devem se desesperar e devem respeitar o calendário de imunização. Nossa rede municipal de saúde se estruturou e se preparou para esse momento. Todos serão vacinados”, garantiu.



É importante ressaltar que a chegada da vacina à cidade ainda não significa o fim da prevenção ao novo Coronavírus. Ao contrário disso, os cuidados devem ser mantidos e todos os protocolos de prevenção devem ser garantidos. É fundamental que a população mantenha e redobre a atenção e continue tomando medidas importantes como o uso da máscara, do álcool gel e evitando a aglomeração para manter o distanciamento social.



Segundo o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias, Dr. José Carlos de Oliveira, já está tudo organizado na cidade para dar início ao Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19. A campanha seguirá as determinações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado do Rio de Janeiro. As estratégias de vacinação vão seguir uma linha semelhante a aplicada na imunização contra a influenza. Assim que as doses estiverem liberadas para a vacinação do público em geral, a Prefeitura fará a divulgação das etapas da campanha.



“Neste primeiro momento, uma equipe está sendo destinada para vacinação dos idosos atendidos em instituições de longa permanência. Os profissionais de saúde serão vacinados nos hospitais e unidades onde trabalham. Nesses locais, a vacinação também seguirá o protocolo de uso de máscaras, distanciamento social e álcool em gel”, complementou o secretário.



Inicialmente, serão priorizados os trabalhadores de saúde e a população idosa que vive em instituições de longa permanência. Nesta etapa, a vacina irá até os pacientes a serem vacinados. Nas etapas posteriores, que ainda serão iniciadas e divulgadas, a população irá até os locais de vacinação.