Prefeitura de Duque de Caxias faz pagamento para servidores Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 16:27

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias quitou o pagamento da folha do mês de dezembro de todos os servidores ativos. Nesta terça-feira, 19, foram quitadas as folhas dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e das demais secretarias. Receberam 8.256 profissionais e as duas folhas geraram um valor total de R$ 34.589.866,85.

O IPMDC (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias) também finalizou o pagamento dos aposentados e pensionistas referente ao mês de novembro, atingindo 1.835 servidores que ganham de 6.600,01 até 24.500,00 líquidos, totalizando o percentual de 100% do quantitativo de pessoas constantes na folha.

De acordo com a administração municipal, no momento, a Prefeitura está pagando a 55ª folha salarial em 49 meses de trabalho da atual gestão. Os funcionários devem aguardar o processamento bancário para terem os valores disponíveis nas contas. Novas remessas serão feitas nos próximos dias, de acordo com a entrada de receita, até que todo o funcionalismo tenha recebido.