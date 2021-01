Passista da Grande Rio é vacinado contra a Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 13:16

Duque de Caxias - Maxwell Lacerda, de 34 anos, sabe bem as consequências que a pandemia do coronavírus vem causando na população. Enfermeiro atuante na linha de frente com pacientes contaminados pela Covid-19 no Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte do Rio, ele pôde, sentir o alívio de ser, finalmente, imunizado. Ele foi um dos profissionais de saúde vacinados nesta terça-feira, 19.

Passista da Grande Rio desde 2007, ele fala da alegria de ver chegar em seu local de trabalho as doses para vacinação dos profissionais: Passista dadesde 2007, ele fala da alegria de ver chegar em seu local de trabalho as doses para vacinação dos profissionais:

“Perdi muitos colegas da área da saúde nessa pandemia, assim como pacientes. Eu mesmo fui contaminado em abril, mas me recuperei. Agora sentimos um pouco mais de esperança”, declarou.

No entanto, Maxwell faz questão de alertar que a situação ainda é complexa. No entanto, Maxwell faz questão de alertar que a situação ainda é complexa.

“O hospital está cheio e ainda não é o momento de relaxar. É preciso continuar com as medidas de isolamento e com o uso de máscaras. Chegaram poucas doses da vacina, ou seja, ainda temos muito trabalho pela frente”, pontuou.