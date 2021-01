Trio é preso com granada em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 18:22

Duque de Caxias - Três criminosos foram presos e um veículo roubado recuperado, na madrugada desta quinta-feira, 21, por policiais militares do 15º BPM, no bairro do Pantanal. Segundo informações, os agentes abordaram os suspeitos, na Rua Lauro Sodré. Como eles se recusaram a parar, houve perseguição.

Com eles, os policiais apreenderam uma réplica de pistola e uma granada, além do carro roubado. A polícia não informou detalhes da prisão.



A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da região. Os três criminosos foram levados para a unidade policial junto com o material apreendido.