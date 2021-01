Delegacia de Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 11:44

Duque de Caxias - Policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias) prenderam um homem, de 27 anos, acusado de tráfico de drogas. Ele foi capturado no Centro do de Duque de Caixas, após cruzamento de dados do Setor de Inteligência.



Contra o acusado foi cumprido mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal de Duque de Caxias. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.