Vacinação contra a Covid-19 em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 14:34

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, realizou no início da semana, nos dias 26 e 27, um mutirão de vacinação contra a Covid-19 para os grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. A imunização ocorreu em seis polos instalados em unidades de saúde do município e teve a aplicação de 996 doses da vacina, alcançando 100% dos trabalhadores da saúde básica municipal.

Vacina contra a Covid-19 Divulgação

Publicidade

Foram contemplados profissionais de saúde que atuam na Atenção Básica do município, incluindo as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégia de Saúde da Família (ESF) e unidades de Saúde Bucal.

Neste primeiro momento, a prioridade é imunizar os trabalhadores da saúde, pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência, pessoas com deficiência, a partir de 18 anos de idade, que vivem em residências inclusivas, e população indígena.

Publicidade

Em números



Até o momento o município de Duque de Caxias recebeu da Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ) 12.443 doses para aplicação da primeira dose das vacinas Coronavac e Oxford/Astrazeneca. A expectativa é de que, com essas duas primeiras remessas, todos os profissionais da saúde que trabalham na linha de frente de combate à doença, sejam vacinados.

Vacinação contra a Covid-19 em Duque de Caxias Divulgação



A Prefeitura de Duque de Caxias destaca que neste momento, a população não deve procurar as unidades de saúde em busca de vacina porque a imunização ainda não acontece de maneira aberta para a população. Assim que o programa de vacinação for ampliado, a Prefeitura fará uma ampla divulgação dos grupos etários a serem alcançados e os locais de vacinação. A Prefeitura de Duque de Caxias destaca que neste momento, a população não deve procurar as unidades de saúde em busca de vacina porque a imunização ainda não acontece de maneira aberta para a população. Assim que o programa de vacinação for ampliado, a Prefeitura fará uma ampla divulgação dos grupos etários a serem alcançados e os locais de vacinação.