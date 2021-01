Por O Dia

Publicado 28/01/2021 17:29 | Atualizado 28/01/2021 17:30

Duque de Caxias - Assim como a cidade do Rio de Janeiro , que aguarda a chegada de novos lotes de vacina para poder imunizar mais pessoas, aespera iniciar na próxima semana, mais precisamente na quarta-feira, dia 3, a vacinação em idosos do grupo de risco do. Há expectativa de que um novo lote chegue no início da semana. Com isso, o município dacomeçaria a vacinar idosos maiores de 80 anos.