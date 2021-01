Ônibus é incendiado em Duque de Caxias Reprodução

Publicado 29/01/2021 16:25 | Atualizado 29/01/2021 17:18

Duque de Caxias - A tarde desta sexta-feira, 29, foi de terror para os moradores do Corte Oito, em Duque de Caxias. Pelo menos um ônibus da Viação Santo Antônio foi incendiado por criminosos e há registro de tiroteio no local. Por causa do incidente, a Avenida Presidente Kennedy, a principal do município, chegou a ser interditada nos dois sentidos.

Por enquanto, não há informações sobre feridos, mortos ou presos.

Segundo relatos de moradores, desde o início da semana, há informações sobre uma invasão de traficantes rivais na região. Na última noite, após tiroteio, integrantes do tráfico de drogas teriam sido mortos. Por causa disso, as ações de vandalismo ocorridas nesta tarde.

A Polícia Militar foi procurada e informou que foi acionada para a ocorrência. A corporação disse que está reforçando o policiamento na região.