Uma das mais importantes ligações logísticas do estado, o Arco Metropolitano hoje é conhecido como a "Rodovia do Medo"

Publicado 29/01/2021 17:33 | Atualizado 29/01/2021 17:36

Duque de Caxias - Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico da Baixada Fluminense, a Firjan entregou ao prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, um pacote de 14 propostas consideradas prioritárias pela federação para o período 2021-2024. Todas as demandas estão alinhadas ao Mapa do Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro 2016-2025, agenda estratégica construída pelos empresários da Firjan com soluções para os entraves ao desenvolvimento econômico e social das regiões fluminenses.



De acordo com Roberto Leverone, presidente da Firjan Caxias e Região, os pleitos foram intensamente debatidos entre os empresários e as áreas de Economia e Competitividade da Firjan ao longo do segundo semestre do ano passado.

“São pautas de competência municipal, transversais aos diferentes setores da indústria e que afetam o ambiente de negócios e a competitividade da região como um todo”, explicou.

Firjan apresenta propostas para Duque de Caxias Reprodução



Em relação ao zoneamento urbano, a Firjan propõe a criação de novos distritos e condomínios industriais, além de adequação da infraestrutura dos já existentes em aspectos relacionados à mobilidade, à água, à energia elétrica, ao gás natural e à banda larga. A federação também defende ações efetivas do poder público municipal para o fim da ocupação de calçadas nas áreas industriais (em Capivari e Campos Elíseos, por exemplo) e um controle do crescimento residencial irregular, principalmente no entorno do Arco Metropolitano.



O engajamento político da Prefeitura na interlocução junto aos governos federal, estadual e às concessionárias prestadoras de serviços públicos para a solução de problemas locais de mobilidade urbana, de segurança, de saneamento ambiental e de infraestrutura também foi defendido pelos empresários. A concessão do Arco Metropolitano e a construção de um Anel Viário de Campos Elíseos ligado a BR-116 são alguns exemplos de pleitos identificados como urgentes pela indústria.

“A rota de fuga do Polo Petroquímico é essencial para preservar vidas em casos de acidentes. Também permite o crescimento da produção e a implantação de novas indústrias, já que a principal via de entrada e saída do polo, a Avenida Fabor, já está saturada”, pontou Leverone.



Sobre a educação pública, a Firjan sugere ao Poder Executivo a implantação de programas voltados para melhoria do nível de escolaridade e da qualidade do ensino, além de ampliar a qualificação dos professores da rede municipal. Por fim, a redução da burocracia para concessão de alvarás de funcionamento e a simplificação da liberação de licenças para obras foram pleitos apresentados visando a atração de novos investimentos no território caxiense.



Por sua vez, o prefeito Washington Reis destacou que Caxias é o principal centro de logística do estado do Rio de Janeiro e que já articula com o governo federal e o Senado melhorias de infraestrutura para a região de Campos Elíseos. Disse ainda que o governo local está atento aos problemas relacionados às ocupações irregulares, ao saneamento, à burocracia e às outras questões locais.

“Agradeço as contribuições da Firjan. Deixo aqui aberto um canal direto de relacionamento institucional com a indústria. Nosso compromisso é garantir a expansão de investimentos na cidade, gerando mais empregos", afirmou Reis.