Após perseguição, assaltantes são presos em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 18:58

Duque de Caxias - Dois homens foram presos, na noite desta sexta-feira, 29, após perseguição com policiais militares no bairro da Vila São Luís. De acordo com informações da corporação, moradores avisaram que um carro estava passando pela região e assaltando populares. Após o roubo de um veículo, os agentes realizaram buscas pelas redondezas e localizaram o carro roubado.

Após perseguição, assaltantes são presos em Duque de Caxias Reprodução

Publicidade

Como os criminosos não se recusaram a parar, houve fuga pelas ruas do bairro. Uma delas a Avenida Brasil, nas proximidades da Praça da Apoteose. Os assaltantes só pararam depois que bateram em um outro veículo, que estava parado na rua. No momento da colisão, os dois bandidos saltaram rapidamente do automóvel. Um deles se rendeu, e o outro tentou fugir, mas também foi preso.

Na ação os militares recuperaram o veículo Ecosport, e apreenderam um simulacro de pistola e três celulares.