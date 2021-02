Duquesa Confeitaria vai abrir filial na Barra da Tijuca Divulgação/Alexander Landau

Publicado 03/02/2021 11:45

Baixada Fluminense terminou o ano de 2020 com saldo positivo na geração de empregos, de acordo com a Duque de Caxias fechou com 398 empregos formais criados. O resultado leva em conta o saldo final. Ou seja, é a soma entre contratações e demissões. Apesar do número parecer pouco expressivo, o município foi o segundo que mais gerou empregos na Baixada (atrás apenas de Itaguaí) e o quinto melhor em todo o estado do Rio de Janeiro. Duque de Caxias - A cidade daterminou o ano de 2020 com saldo positivo na, de acordo com a plataforma Retratos Regionais desenvolvida pela Firjan. De janeiro a dezembro do ano passado,fechou com 398 empregos formais criados. O resultado leva em conta o saldo final. Ou seja, é a soma entre contratações e demissões. Apesar do número parecer pouco expressivo, o município foi o segundo que mais gerou empregos na Baixada (atrás apenas de Itaguaí) e o quinto melhor em todo o estado do

Se for levado em conta apenas o setor de serviços, Duque de Caxias foi a cidade que mais gerou emprego nesta área em todo o estado do Rio de Janeiro, com 2,2 mil empregos formais. Somente na área de alimentação foram 1.920 contratados, seguido de serviços especializados para construção com 513 profissionais empregados. No geral, o estado perdeu 86 mil vagas formais no setor de serviços em 2020. De todas as classes analisadas (agropecuária, indústria e construção, comércio e serviços), o setor de serviços teve o pior resultado no Rio de Janeiro.

Pandemia prejudicou

A pandemia do novo coronavírus prejudicou e muito as contratações em Duque de Caxias. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, a cidade registrava um acumulado positivo de 1,5 mil empregos gerados. Com a chegada da Covid-19, os números despencaram drasticamente. Entre março e julho, a cidade perdeu 6,7 mil postos de trabalho formais.



A situação começou a melhorar a partir de agosto, quando Caxias gerou 2,1 mil empregos. O recorde do ano foi em novembro com 2,7 mil empregos formados criados.

Em Duque de Caxias, o setor que mais gerou empregos foi o de serviços de catering, bufê e outros serviços de comida. Este setor gerou, ao todo, 2.270 empregos. Serviços de escritório, construção e transporte rodoviário de carga também ajudaram o município a fechar o ano com saldo positivo.



Entre as atividades que mais perderam empregos no município estão: transporte rodoviário coletivo de passageiros (- 1.404); fabricação de cabines, carroceiras e reboques (- 995); comércios varejista (- 566); restaurantes (- 348).