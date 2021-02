Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Google / Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 10:26

Duque de Caxias - A equipe da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prendeu o chefe da milícia que atua no bairro de Saracuruna, em Duque de Caxias. Ele foi localizado após serviço de inteligência e monitoramento de foragidos da Justiça. O criminoso, de 25 anos, e outros acusados são investigados por envolvimento em diversos assassinatos. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva por crime de constituição de milícia privada.



O bandido foi indiciado pela equipe da DHBF em um inquérito que investigou a milícia que atua nos bairros Saracuruna, Jardim Primavera e Vila Urussaí, em Duque de Caxias. Os agentes identificaram três núcleos de milicianos dessas regiões, sendo que o acusado coordenava as extorsões praticadas por um desses grupos. A organização criminosa foi alvo da "Operação Próspera", deflagrada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense no dia 8 de outubro de 2020, em que 25 bandidos foram alvos. Agora, dos 25 acusados resta apenas um foragido, que integra um grupo rival que busca o domínio da região.



De acordo com a DHBF, o acusado também possui condenações por roubo, receptação e porte de armas. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (03/02).