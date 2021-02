Rio de Janeiro teve 168 mortes nas últimas 24 horas Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 17:18 | Atualizado 05/02/2021 17:19

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense passou o número de mil mortes confirmadas em decorrência do novo coronavírus. De acordo com boletim do governo do estado, divulgado nesta sexta-feira, 5, Duque de Caxias tem 1.018 mortos por Covid-19. O número é o terceiro maior do estado, atrás apenas da capital e de São Gonçalo.

Nas últimas 24 horas, a cidade confirmou 71 novos casos de pacientes com a doença, chegando agora a 15.229 pessoas com a Covid-19, desde o início da contagem oficial. Desse total, 14.139 conseguiram se recuperar.

