Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 18:49

Duque de Caxias - O plano de vacinação contra a Covid-19 para o grupo específico de idosos com idade acima de 80 anos se estendeu por toda esta sexta-feira (05/02) em Duque de Caxias. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, preparou uma estratégia de vacinação via Drive Thru. Desde cedo, todos os idosos que compareceram receberam a primeira dose. A aplicação da vacina Coronavac começou às 7h, formando uma grande fila onde foi montado o local de atendimento.

Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias Divulgação



Os veículos conduzindo os idosos foram atendidos no Centro da cidade e em Jardim Primavera. Além desses dois locais, ainda foi possível vacinar nas praças de Imbariê, Parque Equitativa e Gramacho. Com muita esperança, a senhora Clarice Santana, de 92 anos, contou a alegria de estar sendo vacinada. Os veículos conduzindo os idosos foram atendidos no Centro da cidade e em. Além desses dois locais, ainda foi possível vacinar nas praças de Imbariê, Parque Equitativa e Gramacho. Com muita esperança, a senhora Clarice Santana, de 92 anos, contou a alegria de estar sendo vacinada.

Publicidade

Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias Divulgação

“Eu esperei muito por esse momento, e hoje é um dia especial para mim. Eu tenho medo demais dessa doença, e graças a Deus a vacina chegou. Eu acredito que esse maldito vírus não vai mais nos atormentar. Dias melhores estão por vir”, declarou a idosa.



O prefeito Washington Reis acompanhou toda ação durante a manhã nos pontos de vacinação e declarou a importância de se vacinar.

Publicidade

Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias Divulgação

“Estamos imunizando a população e garantindo a segurança de vida dos idosos que merecem o nosso respeito. Todos os dias estou trabalhando e lutando para que cheguem novas remessas de vacina. Vamos acabar com esse mal que nos assola. Graças a Deus e através da ciência podemos ter esperança”, disse o prefeito.



A Prefeitura ressalta que a continuidade da vacinação de idosos acontece por meio de novas remessas enviadas. Novas doses serão ministradas de acordo com o recebimento do quantitativo necessário.

Publicidade

Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias Divulgação

Idosos acamados também são vacinados

Publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias também continua a vacinação de idosos acamados, com 80 anos ou mais, cadastrados nas áreas de atuação das mais de 40 Unidades de Saúde da Família (USF) espalhadas pelos quatro distritos da cidade. A previsão do Departamento de Atenção Básica da SMS é de que nos próximos dias seja concluída a aplicação da primeira dose da Coronavac aos quase mil idosos cadastrados.

Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias Divulgação

Publicidade

Esse grupo de idosos acima de 80 anos, enfermos ou com dificuldades de locomoção, estão recebendo a visita das equipes das USFs para a aplicação da vacina. Aqueles que ainda não estão cadastrados devem buscar informações de como fazer a inscrição na unidade de saúde municipal mais próxima à sua residência.