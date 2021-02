Força-tarefa contra aglomerações em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 11:25 | Atualizado 06/02/2021 11:26

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Superintendência de Ordem Pública, iniciou uma força-tarefa para combater aglomerações. Somente nesta sexta-feira, 5, foram aplicadas 60 notificações em bares e quiosques das praças visitadas pelas equipes de agentes e fiscais. A ação foi realizada nos bairros Vila São Luiz e Saracuruna, no primeiro e segundo distritos, respectivamente, em locais que costumam reunir moradores em praças e bares, provocando aglomerações e eventos não autorizados.



Força-tarefa contra aglomerações em Duque de Caxias Divulgação

Publicidade

A primeira ação aconteceu na Praça da Apoteose, na Vila São Luiz, onde comerciantes e proprietários de veículos estacionados irregularmente foram notificados. A segunda operação aconteceu no bairro Saracuruna. As equipes da Prefeitura e a PM foram as praças do Rosário e da estação do bairro, para realizar a mesma ação, evitar eventos e aglomerações que costumam acontecer a partir do final da tarde.

Da força-tarefa participaram agentes de Ordem Pública, da Guarda Municipal, Fiscalização de Posturas, Serviços Públicos, Fazenda e da Vigilância Sanitária, com apoio da Polícia Militar. A Superintendência de Ordem Pública informa que denúncias podem ser feitas a Ouvidoria Geral do município (telefone 2773-6213), a Polícia Militar (190) e ao Disque Denúncia (2253-1177).