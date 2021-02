Deputados querem multa para quem furar fila da vacinação contra covid-19 divulgação/Marcos Fabrício

Publicado 07/02/2021 12:10

Duque de Caxias - Duque de Caxias começa nesta segunda-feira, 08, a aplicar a segunda dose da vacina Coronavac nos profissionais de saúde. Até o momento, o município recebeu cerca de 20 mil doses das vacinas Coronavc e Oxford/Aztrazeneca. Desse total, aproximadamente 15 mil pessoas já receberam a primeira dose do imunizante na cidade de Duque de Caxias.

De acordo com a administração municipal, a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac em profissionais da área da saúde da rede municipal começará, a partir das 7h, nos profissionais lotados na UPA Beira Mar e no Hospital Municipal São José.



“Começaremos a aplicar amanhã a segunda dose da vacina Coronavac nos profissionais de saúde. Estou muito feliz porque isso reforça o compromisso que nós temos com a saúde do nosso povo. Por esta razão que lutamos para conseguir vacina para todos. Vale lembrar também que nossa rede se estruturou e se preparou para este momento com muita competência e estamos dando conta do recado”, declarou o prefeito de Duque de Caxias Washington Reis.