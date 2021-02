Alunos voltam às aulas em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 18:42

Duque de Caxias - O primeiro dia de volta às aulas presenciais na rede municipal de Duque de Caxias foi de incertezas. Professores afirmam que foram avisados apenas na última sexta-feira, 5, sobre o retorno presencial. Por isso, convocaram uma paralisação integral para este primeiro dia de aulas. Nesta terça-feira, 9, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, núcleo Sepe Duque de Caxias, realizará uma Assembleia Geral, a partir das 13h, para debater sobre possível greve dos profissionais da educação do município.

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, por sua vez, organizou a volta às aulas para esta segunda-feira, de acordo com o decreto nº 7.814, de 03 de fevereiro de 2021. Segundo a Secretaria, nesta primeira semana, os professores realizarão atividades voltadas para o acolhimento e orientações sobre medidas de higienização. Além disso, a Secretaria informou que o Plano de Volta às Aulas estabelece medidas de prevenção, monitoramento e contingência de casos do novo Coronavírus.

Já a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil forneceu para todas as 179 unidades escolares materiais como álcool em gel, borrifadores, máscaras, termômetros digitais e fitas adesivas para marcação de distanciamento.

“Vacinamos os profissionais da Educação com mais de 60 anos e hoje começamos a aplicar a segunda dose da vacina nos profissionais da área da saúde. Com fé em Deus, iremos vacinar todos os moradores da cidade e acabar com essa doença”, declarou o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis.



Para a diretora da Escola Municipal Campos Elíseos, Anna Carolina Fialho Rego, este é um momento muito importante para os alunos e professores.

“Devemos iniciar as aulas com muito cuidado a fim de proteger a todos. Para que tudo aconteça de uma forma segura é preciso seguir o protocolo sanitário, como utilizar máscara e sentar nos lugares demarcados respeitando o distanciamento social”, aconselhou a gestora.

Profissionais imunizados

Entre os dias 3 e 4 de fevereiro, segundo a secretaria, 712 profissionais da Educação (professores, merendeiras e cooperativados), maiores de 60 anos, foram imunizados com a primeira dose da vacina CoronaVac. A prefeitura afirmou que, conforme o calendário escolar, as aulas presenciais continuarão normalmente.