Magé quer levar 'Casa do Trabalhador' ao município Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 15:35 | Atualizado 10/02/2021 15:38

Magé - O secretário de Trabalho, Emprego, Indústria e Comércio e Geração de Renda de Magé, Fernando Assunpção Cozzolino, quer implementar pelo Governo do Estado a "Casa do Trabalhador" na cidade. A Casa do Trabalhador é um espaço criado pelo governo estadual em 2013, com o objetivo de implantar políticas de trabalho, emprego e geração de renda, estimular a formação e a qualificação dos cidadãos, desenvolvendo ações de apoio ao trabalhador para contribuir com a sua inserção, reinserção e manutenção no mercado por meio de parcerias com instituições formadoras de ensino.



"Ao ouvir todos os secretários, concluí que precisamos reverter o quadro da mão de obra não capacitada na Baixada Fluminense. São 3 milhões e 700 mil pessoas que moram aqui, e a mão de obra não é qualificada para o mercadao de trabalho há muito tempo", disse Fernando Cozzolino.



Na Casa do Trabalhador, os cidadãos recebem orientação sobre os serviços do Sine, da Casa da Inclusão da Pessoa com Deficiência, primeiro emprego, jovem aprendiz, estágio, elaboração de currículo, entre outras orientações do mundo do trabalho. Atualmente, existem quatro unidades em funcionamento, três no município do Rio (Ilha do Governador, Manguinhos e Shopping Guadalupe) e uma no município de Itatiaia, Sul Fluminense.



Outros temas

A emissão da carteira de trabalho digital pelo Ministério do Trabalho e a realização de cursos de qualificação profisional para jovens e adultos voltados para as necessidades das empresas da região foram alguns dos outros temas debatidos durante o encontro. A 2ª edição do Fórum de Secretários de Trabalho dos Municípios da Baixada acontecerá no dia 9 de março, em Japeri.