Duque de Caxias recebe mais vacinas e aplica segunda dose em profissionais da saúde Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 16:33

Duque de Caxias - Com a chegada de novas doses nesta quinta-feira, 11, a Prefeitura de Duque de Caxias segue o coronograma de vacinação municipal, com a aplicação da segunda dose da Coronavac para o grupo formado por profissionais de saúde. Durante a manhã, o município recebeu 5.600 doses da vacina Coronavac que serão destinadas para a aplicação da segunda dose nos profissionais de saúde das redes municipal, estadual e privada.

As novas doses de vacina chegaram às 10h40, no heliporto do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, trazidas pelo secretário Estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, sendo recebidas pelo secretário Municipal de Saúde de Duque de Caxias, Dr José Carlos de Oliveira.



A aplicação da segunda dose da Coronavac para os profissionais de saúde teve início em Duque de Caxias no último dia 08, contemplando os trabalhadores do Hospital Municipal São José, Hospital Municipal Drº Moacyr Rodrigues do Carmo, UPA Beira Mar e Maternidade de Santa Cruz da Serra. Na tarde desta quinta-feira, começaram a receber a segunda dose os profissionais de saúde do Hospital Municipal Duque de Caxias, CRAESM e das Unidades Pré Hospitalares (UPH).

Na UPH do Pilar, a Dra Maria Carolina de Medeiros, diretora da unidade, foi a primeira a receber a segunda dose da Coronavac e manifestou a sua alegria.

“A expectativa era muito grande por receber a segunda dose da vacina. Para todos nós que estamos na linha de frente, no atendimento à população, esse grande momento chegou e esperamos que chegue para toda a população”, disse Dra Maria Carolina, emocionada.



Até o momento, o município aplicou a primeira dose das vacinas Coronavac e Astrazeneca em 11.873 profissionais da saúde; 1.190 idosos acamados; 337 idosos e trabalhadores em ILPIs (Instituiçao de Longa Permanência para Idosos); 5.950 idosos de 80 anos ou mais; e 750 trabalhadores da SME, com 60 anos ou mais; contabilizando um quantitativo de 20.100 pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Quanto à vacinação de idosos com 80 anos ou mais, a SMSDC esclarece ainda que a continuidade da aplicação da primeira dose a este grupo etário será divulgada pela Prefeitura de Duque de Caxias, assim que for retomada, de acordo com o quantitativo de doses disponíveis para este fim.