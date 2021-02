Por O Dia

Publicado 12/02/2021 16:01 | Atualizado 12/02/2021 16:34

Duque de Caxias - O(MPF) promove, no próximo dia 2 de março, às 10h, audiência pública “Impactos socioambientais de intervenções no Campo do Bomba”. O intuito é debater a tentativa de doação do imóvelpelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária () ao município de(RJ), tratado no Inquérito Civil Público nº 70/2015, e os impactos socioambientais na região. A audiência será realizada por meio de videoconferência, com transmissão na TV MPF pelo YouTube.A inscrição é aberta a todas as autoridades públicas, entidades particulares, movimentos sociais e cidadãos. O procurador da República Julio José Araujo Junior, que conduzirá a audiência, reforça o convite à Prefeitura do Município de Duque de Caxias, à Secretaria de Habitação e Urbanismo de Duque de Caxias; ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – Promotoria de Justiça de Duque de Caxias (área ambiental), à Defensoria Pública Estadual em São João de Meriti, à(DPU), à Superintendência do INCRA/RJ e à Procuradoria Federal Especializada INCRA/RJ.Para participar, basta fazer inscrição prévia por meio do e-mail [email protected] ou do telefone (21) 2753-7918. Na inscrição é necessário informar se deseja manifestar-se na videoconferência. Participantes não inscritos e manifestações não informadas anteriormente poderão ser aceitos, de acordo com a disponibilidade de vagas da plataforma e tempo dos trabalhos.