Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 22:07

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, promove nesta quarta-feira, 17, mais uma ação de vacinação no sistema Drive Thru, contra a Covid-19. Na vacinação, que acontece na praça principal do bairro Dr. Laureano, em frente ao Hospital do Olho, no primeiro distrito, serão contemplados os idosos com 80 anos ou mais. A partir das 7h, a Prefeitura irá disponibilizar cerca de mil doses da vacina Coronavac.



Com esta ação, que tem o objetivo de alcançar o grupo etário de 80 anos ou mais, que está entre os que mais correm risco de agravamento da doença, a Prefeitura de Duque de Caxias dá prosseguimento à campanha de imunização contra o novo Coronavírus na cidade. Novas etapas de vacinação serão divulgadas de acordo com a chegada de outras remessas com mais doses de vacinas entregues pelo Ministério da Saúde.



Até o momento, cerca de 24.700 doses foram aplicadas no município, contemplando profissionais de saúde, idosos acamados, idosos residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), trabalhadores de 60 anos ou mais da rede municipal de Educação (SME) e idosos de 80 anos ou mais. Os números atualizados registram que 4.600 profissionais de saúde das redes pública e privada já receberam a segunda dose da vacina Coronavac no município.