Caxias Presente prende dupla no Centro de Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 17:00

Duque de Caxias - Dois homens foram presos, no último domingo, 14, por agentes da Operação Segurança Presente, após roubarem uma motocicleta, no Centro de Duque de Caxias. Segundo informações, a equipe estava em patrulhamento pela Rua Tenente José Dias quando avistaram dois elementos em uma moto, que ao perceberem a presença dos agentes, tentaram fugir, abandonando o veículo.



Ainda de acordo com a guarnição, foi realizada uma revista, onde encontraram um revólver e munição. Eles foram levados à 59ª DP, onde foi constatado que a motocicleta foi roubada. Os dois permaneceram presos à disposição da justiça na 60ª DP.