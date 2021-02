Prefeitura de Duque de Caxias faz pagamento para servidores Divulgação

Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis (MDB) comentou, nesta quinta-feira, 18, o pagamento em dia de todos os servidores municipais. Quando assumiu a atual gestão, em 2017, Reis pegou a cidade da Baixada Fluminense com pelo menos quatro folhas salariais atrasadas. Somente agora, em fevereiro de 2021, que o gestor conseguiu quitar todas as dívidas. De acordo com o Washington Reis foram mais de R$ 1 bilhão gastos com os salários dos servidores.

"Hoje é um dia muito importante para nossa cidade. Estou muito feliz. Recebi agora o saldo da Prefeitura e paamos mais de R$ 18 milhões para os aposentados. Estamos agora com todos os aposentados em dia. 13º salário, salário de janeiro. Tudo. É uma luta de 50 meses. Nós pegamos a Prefeitura com uma terra atrasada. Mais de um bilhão de dívidas. Quatro salários atrasados. Nós conseguimos em 50 meses colocar em dia. Agradeço a Deus por esse momento, principalmente, porque são pessoas com décadas de dedicação, muito trabalho, prestando belo serviço para nossa cidade, que são os aposentados. Conseguimos essa grande vitória com muito trabalho", disse Washington Reis em entrevista para a Rádio Tupi.

Pagamento

A Prefeitura de Duque de Caxias, através do IPMDC (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duque de Caxias), quitou nesta quinta-feira, 18, a folha do mês de janeiro para os aposentados e pensionistas. Receberam 2.144 servidores inativos que ganham de R$ 6.115,01 até R$ 24.500,00 líquidos, totalizando o percentual de 100% do quantitativo de pessoas constantes na folha.