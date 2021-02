Alunos do Colégio da PM ganham medalha em Olímpiada Divulgação

Publicado 23/02/2021 09:49

Duque de Caxias - Alunos do lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Percy Geraldo Bolsonaro ganharam certificados e as medalhas de ouro, prata e bronze na 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, na modalidade virtual, realizada em todos os estabelecimentos de ensino previamente cadastrados junto à Comissão Organizadora Nacional da OBA.



Ao todo, foram premiados nove alunos da unidade educacional situada no bairro Gramacho, em Duque de Caxias. Serão entregue três medalhas de bronze, cinco de prata e uma de ouro para o aluno João Lucas de Araújo Laeber. Feliz com o resultado do concurso realizado, a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel PM Nádia Cardoso da Conceição, parabenizou os estudantes.



“Devemos sempre enaltecer o esforço de todos aqueles que possuem compromisso com o saber. Parabenizo os alunos e às famílias que valorizam a educação. A nossa escola tem princípios pautados no respeito ao próximo, ética e disciplina. Estou muito feliz com o resultado que alcançamos ”, declarou a Comandante.

Matrícula

Publicidade

Os interessados que desejarem ingressar no lll CPM/ERJ têm até esta terça-feira, 23, para se inscrever, através do site www.sepm.rj.gov.br. O novo edital informa o acréscimo de 120 vagas a serem distribuídas do 6º ao 8º Anos de Escolaridade para o ano letivo de 2021. O aumento das vagas acontece em função da grande procura pelo lll Colégio da Polícia Militar. No concurso anterior, foram realizadas 1.876 inscrições para 60 vagas