Cineteatro Oscarito Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 15:27

Duque de Caxias - Com o objetivo de gerar intercâmbio entre as comunidades, ampliar o consumo da arte e difundir os múltiplos enfoques artísticos, a MACCO – 1ª Mostra de Artes Cênicas do CineTeatro Oscarito, de Duque de Caxias, está com inscrições abertas até 26 de fevereiro de 2021, para atividades gratuitas. Ao todo, seis atrações artísticas, das mais diferentes linguagens, todas da Baixada Fluminense, vão se apresentar de 15 a 20 de março de 2021.



Para a 1ª Mostra de Artes Cênicas do CineTeatro Oscarito, podem se inscrever espetáculos teatrais, inéditos ou não, na categoria infantil, com elenco reduzido (no máximo 8 pessoas em cena), que tenham disponibilidade para fazer apresentações presenciais no Cineteatro Oscarito. Cada espetáculo aprovado receberá um cachê de R$1.500.



Toda a programação do festival é gratuita e será transmitida, também, pela internet. O CineTeatro Oscarito, no Bairro do Parque Fluminense, segundo distrito do município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, conta com sala para 126 pessoas acomodadas em poltronas. A Mostra atuará com 1/3 (um terço) da capacidade, seguindo os protocolos da OMS e com certificação da CADASTUR. Todo acesso é feito por rampas.