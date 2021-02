Vacinação contra coronavírus em Duque de Caxias Gabriel Mendes/Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 16:41

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense vacinou 2.175 idosos com a primeira dose da vacina Coronavac nesta terça-feira, 23. O município retomou a vacinação contra o coronavírus depois da chegada de 8.390 novas doses da vacina, entregues na tarde desta segunda-feira (22), pelo governo do estado. Durante toda a manhã, idosos com 80 anos ou mais estiveram em cinco pontos espalhados pela cidade no sistema Drive Thru. Moradores do município tiveram a oportunidade de ser imunizados nas Praças do Olavo Bilac, Apoteose, Jardim Gramacho, Campos Elíseos e Pilar.

Mesmo depois de imunizada, a moradora do bairro Itatiaia, Dilma Barbosa, de 80 anos, garantiu que não vai deixar de tomar todos os cuidados necessários para prevenir a Covid-19.

“Ainda temos que manter certos cuidados, como utilizar a máscara protetora e usar álcool em gel, mas estou muito feliz e esperançosa com a vacina. O medo é grande porque é um vírus mortal”, contou.



“Era uma angústia que eu estava sentindo, mas estou com muita esperança de vencer esse vírus que tem tirado a vida de muita gente. Estamos vivendo momentos muitos difíceis e a vacina veio pra nos dar paz. Estou muito feliz. Orei muito para que chegasse a cura pra essa doença horrível. Graças a Deus estou vacinada”, finalizou a aposentada Diná Rosa, de 80 anos.

Próximas etapas

A Prefeitura de Duque de Caxias informou que novas etapas serão divulgadas de acordo com a chegada de outras remessas com mais doses de vacinas entregues pelo Ministério da Saúde.



O prefeito Washington Reis, que acompanhou a ação de perto, afirmou que vai seguir vacinando os grupos prioritários. A cidade completou na semana passada o ciclo de imunização dos profissionais de saúde, com a aplicação da segunda dose da Coronavac, cumprindo assim os prazos determinados pelo Ministério da Saúde.

“Estamos unidos imunizando nossos idosos. Vamos nos livrar desse mal, desse novo Coronavírus, que tem ceifado milhares de vidas. Estamos prontos e organizados para fazer a vacinação de forma muito rápida”, declarou.