Duque de Caxias vai ganhar Centro de Oncologia Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 13:35

Duque de Caxias - Duque de Caxias vai ganhar um Centro de Oncologia. Nesta quinta-feira, 4, o prefeito Washington Reis e o governador em exercício Cláudio Castro inauguram a nova unidade de saúde que vai funcionar no primeiro andar do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo. O local contará com serviços de quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, internação clínica e médica.

Segundo o diretor da unidade, Dr. Edmar Santos, o Centro foi construído como uma unidade de tratamento integral do câncer.

“O paciente vem pelo Centro de Regulação Estadual, encaminhado pelo seu município e aqui, no Centro Oncológico, fará o tratamento de tumores mais prevalentes, como próstata, intestino e ginecológico. Iremos entender a doença do paciente e, na sequência, dar condução para o caso com exames e cirurgia,” declarou o cirurgião oncológico.



Além disso, a administração municipal, junto ao Grupo “Unidas Pela Vida”, idealizado por Patrícia Silva, formou uma parceria com o objetivo de desenvolver um trabalho de apoio às pacientes oncológicas que sofrem com a queda de cabelos devido a tratamentos quimioterápicos. A organizadora do projeto contou que uma urna ficará à disposição no Centro Oncológico para receber as doações de cabelos e posteriormente transformá-los em perucas para as pacientes.



“Um dos momentos mais difíceis na vida de uma paciente que está lutando contra o câncer é a perda de cabelos. Realizamos esse trabalho de acolhimento e amor ao próximo voluntariamente devolvendo a autoestima e dando esperança a essas mulheres. Quem desejar doar pode dirigir-se a urna instalada no Centro de Oncologia e fazer este gesto de amor”, disse Patrícia Silva.

A idealizadora do Grupo "Unidas Pela Vida" complementou dizendo que o apoio na luta contra o câncer é fundamental.

“Receber um diagnóstico de câncer é muito difícil. Depois disso ainda tem o tratamento que pode ser longo, os efeitos colaterais que são dolorosos. Muitas vezes um gesto de carinho pode fazer a diferença e é isso que estamos fazendo. Quando você doa o cabelo para a confecção de uma peruca você está dando os melhores remédios que são a solidariedade e o amor”.

Apoio necessário



Para o prefeito Washington Reis, esta parceria é muito importante para quem está fazendo tratamento oncológico. “Temos o dever de oferecer as melhores condições de tratamento e contamos com os melhores profissionais. O enfrentamento ao câncer é muito difícil e, por isso, quanto mais nós ajudarmos esses pacientes, melhor. Isso inclui, até mesmo, a questão da autoestima e do apoio psicológico. Além disso, precisamos estimular a população a realizar o acompanhamento preventivo para evitar o agravamento dos casos. Aqui, no Centro de Oncologia, as pessoas terão tratamento médico adequado e todo o apoio necessário”, contou o prefeito de Duque de Caxias.