Publicado 02/03/2021 10:48

Duque de Caxias - Nesta quinta-feira, 04, a Prefeitura de Duque de Caxias entrega 1.200 aparelhos auditivos para mais de 600 pacientes atendidos no Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda. O mutirão faz parte da programação, que inclui inaugurações, lançamentos de obras e contará com a presença do governador em exercício, Cláudio Castro, e do prefeito Washington Reis.

Na unidade especializada em audiologia, os pacientes têm acesso a exames de comprovação de surdez, encaminhamentos para tratamentos específicos, terapia fonoaudiológica e próteses. Todo o atendimento oferecido é gratuito. O local conta com dezenas de profissionais, entre eles fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, neurologistas, pediatras, assistentes sociais e psicólogos.



O programa de entrega de aparelhos para pacientes com deficiência auditiva teve início na primeira gestão do prefeito Washington Reis, sendo retomado no atual mandato. Para o prefeito, a unidade de saúde tem sido um instrumento poderoso de transformação na vida de milhares de pessoas que recebem acompanhamento na unidade.



"Desde a inauguração do Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda, milhares de pessoas, vindas de todo o estado, já passaram por aqui recebendo atendimento e acompanhamento médico. A importância da unidade, pode ser confirmada pelos números alcançados até o momento, com mais de 16 mil aparelhos auditivos entregues gratuitamente, contemplando crianças, adultos e idosos. Se não fosse por essa unidade especializada em Duque de Caxias, milhares de pessoas não teriam condições de recuperar a audição e de retomar a sua vida em sociedade", destaca Washington Reis.

O atendimento na unidade é realizado de 2ª a 6ª feira, das 7h às 17h, no primeiro andar do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, localizado às margens da Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias.

Inauguração

Em agosto de 2018, a Prefeitura de Duque de Caxias entregava à população o primeiro centro especializado em audiologia do município. Em mais de dois anos de funcionamento, o Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda contabiliza mais de 181 mil procedimentos realizados, além da entrega gratuita de mais de 16 mil aparelhos auditivos.