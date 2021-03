Obras são finalizadas no Canal Farias, em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 13:21

Duque de Caxias - Mais uma importante obra será entregue em Duque de Caxias, nesta quinta-feira, 04. A Prefeitura, através dos programas de combate a enchentes e de melhorias dos bairros, entrega aos moradores de Saracuruna, no segundo distrito, a canalização de 1.200 metros do Canal Farias e um parque linear construído sobre as galerias entre as ruas Coronel Silva Barros e Padre Marinho. A área de lazer ganhou ciclovia, playground, academia de ginástica, jardins, quiosques, mesas, entre outros equipamentos, além de iluminação em LED.

A obra, realizada por administração direta, sem a contratação de empresa, vai minimizar os impactos das fortes chuvas naquela região, que afetam também outros bairros próximos, principalmente nesse período do ano. A canalização foi feita com a instalação de galerias medindo 4 m x 3 m x 1 m e 20 cm de espessura que vão aumentar a vazão das águas.

Implantado em 2017 pelo prefeito Washington Reis o programa de combate a enchentes já limpou mais de 250 km de rios, canais e valões. A Secretaria Municipal de Obras também está realizando a limpeza e o desassoreamento do canal até o trecho de deságue para aumentar o escoamento das águas. O programa vem atuando durante todo o ano em todos os distritos.