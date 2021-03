Agentes da DC-Polinter localizaram e prenderam o criminoso Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 10:09

Duque de Caxias - A Força-Tarefa da Polícia Civil de combate às milícias, por meio da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (DC-Polinter), prendeu, na última segunda-feira, 01, um integrante da organização criminosa que atua no bairro Pilar, em Duque de Caxias. Ele era o responsável por recolher o dinheiro obtido com as atividades ilícitas dos bandidos.



O acusado foi capturado na casa da namorada dele após monitoramento do setor de inteligência da unidade policial. Contra ele foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.