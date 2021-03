Colégio da PM de Caxias divulga lista de sorteados Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 11:46

Duque de Caxias - A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro realizou, na Vila Olímpica de Duque de Caxias, o segundo sorteio público para o processo de seleção e classificação de candidatos para o lll Colégio da Polícia Militar (lll CPM/ERJ) para o ano letivo de 2021. Foram sorteadas 120 vagas para livre concorrência, sem nenhum tipo de reserva, para alunos do 6º ao 8º anos do Ensino Fundamental.

Sob a presidência da comandante do lll CPM/ERJ, tenente-coronel Nádia Cardoso, representantes da Secretaria de Estado da Polícia Militar, da Prefeitura de Duque de Caxias e da Fundec acompanharam o sorteio. No local, os pais tiveram a oportunidade de sortear as vagas do 6º ao 8º anos de escolaridade.

Emocionada, a mãe de Maria Eduarda Silva de Oliveira, de 14 anos, contou que conseguiu sortear o número da própria filha para ocupar a vaga do 8 º Ano de Escolaridade no lll CPM/ERJ.

“No momento que eu vi que o número era 115, fiquei muito feliz. Era o número da minha filha. Foi uma emoção indescritível e estou tremendo até agora. Ela vai estudar agora em uma escola séria e comprometida com a disciplina. Um verdadeiro sonho”, disse a cabeleireira Mônica Silva de Oliveira.

Veja a lista dos sorteados



O processo de seleção seguiu as regras do edital e também adotou medidas de prevenção e enfrentamento da propagação ao contágio decorrente do novo Coronavírus. Os pais e responsáveis que foram ao local respeitaram o distanciamento social e utilizaram máscaras de proteção facial.



Segundo o edital, os candidatos classificados na ordem do sorteio, dentro do limite das vagas sorteadas, serão convocados para efetivar a matrícula por meio de listagem nominal divulgada no endereço eletrônico da PMERJ: www.sepm.rj.gov.br, da Prefeitura de Duque de Caxias www.duquedecaxias.rj.gov.br e da Fundec www.fundec.rj.gov.br . A convocação seguirá cronograma estabelecido no edital, devendo os sorteados comparecer ao lll Colégio da Polícia Militar, situado à rua Piracicaba, s/n, Jardim Gramacho, no horário das 9h às 16h.