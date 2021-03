Milicianos foram presos em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 13:03

Duque de Caxias - Policiais militares do 15º BPM prenderam em flagrante dois acusados de integrar a milícia no bairro Saracuruna. As prisões aconteceram neste sábado (06/03).



De acordo com a polícia, eles estavam extorquindo comerciantes da região no momento em que foram capturados. Com eles foram apreendidas duas pistolas. A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade.