Por O Dia

Publicado 08/03/2021 16:00

Duque de Caxias abriu inscrições nesta segunda-feira, 8, para um processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores. De acordo com a administração municipal, a seleção vai garantir que mais profissionais atuem nas turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental na cidade. Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis tem até o dia 12 de março para fazer a inscrição pelo site www.smeduquedecaxias.rj.gov.br

Ao todo, são 263 vagas e os salários variam de R$ 2.270,42 a R$ 3.189,78. São 203 vagas para o cargo de professor II, que atende a turma da Educação Infantil e do primeiro segmento do Ensino Fundamental; e 60 vagas para professor I, que dá aulas para o segundo segmento do Ensino Fundamental, nas disciplinas como Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Matemática e Português.