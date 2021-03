Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 15:35

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias está convocando os idosos de 80 anos ou mais, que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, no dia 17/02, na Praça do bairro Dr. Laureano, para que compareçam ao mesmo local nesta quarta-feira (10/03), para vacinação da segunda dose da vacina Coronavac. A ação acontece a partir das 7h, através de sistema drive-thru, mas os idosos que chegarem a pé ao posto de vacinação montado na praça em frente ao Hospital do Olho Julio Cândido de Brito, também serão vacinados. Para tomar a segunda dose, o idoso deverá apresentar o cartão de vacinação e documento de identidade.



O cronograma de vacinação da segunda dose para 80 anos ou mais seguirá o mesmo roteiro dos locais alcançados na primeira etapa. O objetivo é facilitar o acesso à segunda dose para o grupo etário de 80 anos ou mais, que está entre os que mais correm risco de agravamento da doença. O calendário municipal para a aplicação da segunda dose está sendo organizado de forma a assegurar que todos sejam vacinados nos prazos determinados pelos fabricantes das vacinas Coronavac e Oxford/Astrazeneca.



Até o momento, quase 50 mil doses foram aplicadas no município de Duque de Caxias, contemplando profissionais de saúde, idosos acamados e residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos, trabalhadores de 60 anos ou mais da rede municipal de Educação e idosos a partir de 60 anos de idade. Os números atualizados registram que o município já aplicou a segunda dose em 4.908 profissionais de saúde; 3.700 idosos de 80 anos ou mais; 391 idosos e trabalhadores em ILPIs; 1.018 idosos acamados; e 700 trabalhadores da educação pública municipal com 60 anos ou mais.