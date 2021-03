Ações da saúde marcam Dia da Mulher em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 16:36

Duque de Caxias - Para marcar o Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Duque de Caxias promoveu ações voltadas para as mulheres no CRAESM (Centro de Referência e Atenção Especializada a Saúde da Mulher), em Xerém, e na Casa Brasil, em Imbariê.

Entre as ações oferecidas às mulheres em Xerém, o dia de beleza com a equipe da Fundec foi uma das mais concorridas. A Fundec também disponibilizou oficina de iniciação ao corte e costura. Durante o café da manhã, dezenas de brindes foram sorteados para as participantes, que puderam ainda tirar dúvidas sobre os serviços e atendimentos oferecidos pelo CRAESM.

As mulheres também foram homenageadas na ação promovida pela Secretaria Municipal de Esporte Lazer, na Casa Brasil, em Imbariê. Na oportunidade, o secretário Serginho Correa falou da importância do novo polo do projeto Aqui Tem Esporte, instalado no local, que deverá atender a mais de 2.300 alunos, de todas as idades. A exemplo dos demais polos, a nova unidade vai funcionar em vários horários, com o número reduzido de participantes, de acordo com o protocolo de segurança no combate ao novo Coronavírus. O polo Casa Brasil vai funcionar em parceria com a Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência e Tecnologia de Duque de Caxias (Fundec) e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Programação do Dia da Mulher segue em Duque de Caxias

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil também promove atividades pelo Dia Internacional da Mulher, que acontecem na UBS José Camilo dos Santos, no bairro Pilar. Nesta segunda-feira (08/03) o tema da palestra, voltada para o público atendido na unidade, foi Planejamento Familiar, ministrada pelo enfermeiro Leandro Couto. Nesta quarta-feira (10/03), o tema será Gravidez na Adolescência, com a palestrante enfermeira Tatiana Moura, Coordenadora do PROSA. Na quinta-feira (11/03), será o dia reservado para atendimento, marcação de preventivos e outras especialidades, oferecidas na UBS, priorizando as mulheres que participaram das atividades da Semana da Mulher na UBS do Pilar.