Publicado 10/03/2021 10:33

Duque de Caxias - Os idosos residentes em instituições de longa permanência em Duque de Caxias receberam a segunda dose da vacina Coronavac e estão imunizados contra a Covid-19. Completaram o ciclo de imunização contra a doença os 524 idosos e trabalhadores das 11 instituições instaladas na cidade da Baixada Fluminense. Eles fazem parte do grupo prioritário determinado pelo Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde.



Segundo a Prefeitura, mais de 21 mil pessoas já receberam a primeira dose das vacinas Coronavac e Oxford/Astrazeneca no município, contemplando os grupos formados por profissionais de saúde, idosos acamados e residentes em instituições de longa permanência para idosos, trabalhadores de 60 anos ou mais da rede municipal de educação e idosos acima de 80 anos de idade. Além disso, 5.589 profissionais de saúde das redes pública e privada também já receberam a segunda dose da vacina Coronavac na cidade.