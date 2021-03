Vacina da segunda dose foi aplicada em Duque de Caxias Eliakin Moura/Divulgação

Publicado 10/03/2021 17:12

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense seguiu, nesta quarta-feira, 10, a vacinação contra o coronavírus. Foram aplicadas 640 doses em idosos com 80 anos ou mais, no bairro Dr. Laureano. Nesta ação, os idosos que aguardavam a segunda dose para completar a imunização contra a Covid-19 puderam se vacinar. O posto de vacinação aconteceu por meio do sistema drive thru montado na praça em frente ao Hospital do Olho Julio Cândido de Brito, e os idosos que chegaram a pé, também foram imunizados.



Severina dos Santos Gama, de 82 anos, moradora do bairro Amapá, se emociona ao receber a segunda dose da vacina.

“Eu não vou deixar de me cuidar. Vou continuar usando a máscara e ficar sossegada dentro de casa, mas pode ter certeza, eu estou muito aliviada. Graças a Deus eu consegui me vacinar”, disse a idosa.

Até o momento, quase 50 mil doses foram aplicadas no município de Duque de Caxias, contemplando profissionais de saúde, idosos acamados e residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos, trabalhadores de 60 anos ou mais da rede municipal de Educação e idosos a partir de 60 anos de idade.

O cronograma do Plano Municipal de Imunização para a segunda dose está sendo organizado de forma a assegurar que todos sejam vacinados nos prazos determinados pela fabricante da vacina Coronavac. Com a chegada de novas doses, a Prefeitura deverá divulgar em breve as novas datas do cronograma de vacinação da segunda dose para os idosos de 80 anos ou mais.