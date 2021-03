Fundec debate ensino de robótica DIvulgação

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 19:51

Duque de Caxias - O secretário municipal de ciência e tecnologia, Eduardo Moreira, recebeu o diretor da STEM tecnologia educacional, Alexandre Amâncio, e a sócia da STEM, Débora Cypriano, em uma reunião com o objetivo de encontrar maneiras de incentivar os estudantes a ingressar no universo da robótica com cursos, participações em torneios e interatividade, visando, em um futuro próximo, a automação da cidade de Duque de Caxias. Também participaram do encontro o coordenador de juventude, Ewerton Panda, e o coordenador da Academia Fundec Cisco, José Leandro.

Durante a primeira fase da reunião foi apresentada a proposta para o secretário, e um breve debate sobre a importância da imersão destes jovens estudantes na área da tecnologia. Também foi citada a forma que a área tecnológica emergente impacta positivamente na sociedade, gerando alunos qualificados para o mercado de trabalho e uma cidade com grandes recursos.



''Estamos recebendo uma equipe que veio apresentar um projeto de robótica. Sabemos que hoje é o nosso presente e futuro, então nós escutamos sobre este projeto. Em seguida, vamos nos reunir com a equipe técnica e verificar a viabilidade. Assim que possível tentaremos implementar em nosso município a fim de qualificar ainda mais esses profissionais'', comentou Eduardo Moreira.

A sócia da empresa STEM, Débora Cypriano, falou a respeito da importância da reunião que visa dar seguimento e entendimento ao projeto em benefícios à aprendizagem dos jovens que atualmente buscam o ramo da tecnologia e robótica.

‘’Esse encontro teve a perspectiva de entendermos um pouco das necessidades deste projeto e depois com desenvolvimento e com entendimento dessas intencionalidades nós vamos montar um projeto que envolva um ecossistema de aprendizagem ativa ao qual construa um cidadão mais consciente, participativo e, sobretudo, preparado para os desafios do mundo profissional’, complementou Débora Cypriano.