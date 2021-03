Por O Dia

Publicado 15/03/2021 11:52

Duque de Caxias - A, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), está orientando os contribuintes que desejam apoiar programas e projetos desenvolvidos por instituições inscritas no(CMDCA/DC) a direcionar parte da contribuição declarada no Imposto de Renda 2021 para este fim. O prazo para entrega davai até o dia 30/04.Os interessados poderão doar até 3% do valor devido ou a restituir no momento de declarar o imposto de renda, pelo modelo completo, para pessoa física. A Secretaria reforça também que, após o envio da declaração, o DARF deverá ser impresso através do Programae o recolhimento se dará até a data de vencimento.Durante o preenchimento da declaração, o contribuinte deverá preencher a fichaDiretamente na Declaração - ECA, seguindo as opções: Tipo de Fundo: Municipal, UF: RJ – Rio de Janeiro, Município: Duque de Caxias – CNPJ 19.197.009/0001-62. Já no campo Valor Disponível para Doação o sistema vai mostrar o limite para doações em reais e o contribuinte decidirá o valor que será doado ao Fundo Municipal para a Infância e Adolescência deMais informações estão disponíveis através do e-mail [email protected] ou pelo telefone 21-3652-5461.