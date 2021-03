Energia elétrica será interrompida em Meriti Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 16:40 | Atualizado 15/03/2021 16:48

Duque de Caxias - A Light informa que o fornecimento de energia elétrica será interrompido em algumas ruas do bairro Engenho do Porto, em Duque de Caxias, nesta terça, 16, para uma manutenção e ampliação da rede distribuidora.



A empresa também disse que a energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto e poderá haver alterações ou cancelamentos da programação.



ENGENHO DO PORTO



Das 9h às 17h



R AMERICO BRASILIENSE (parte)

R FRANCA JUNIOR (parte)

R MARIA LUIZA REIS (parte)

R PEDRO IVO (parte)