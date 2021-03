CT Black and White realiza competição de atletas Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 14:14

Duque de Caxias - O CT Black and White vai realizar nos dias 20 e 27 de março, nas unidades dos bairros Doutor Laureano e Jardim 25 de Agosto, a mais tradicional e maior competição de atletas do mundo. Todo praticante do esporte pode participar, independentemente da experiência e nível de condicionamento físico.

“The Open” é um campeonato mundial onde todo aluno realiza o mesmo workout (WOD), adaptados ou não. O propósito do Open não é apenas encontrar atletas melhores condicionados de cada região, é também uma grande oportunidade para qualquer pessoa, de qualquer nível, participar de uma competição única, além de ser mais uma razão para desenvolver a evolução anual, superando todos os limites. A princípio, todos os “wods” devem ser feitos na presença de um juiz, neste caso, é o coach do box. São momentos de descobertas, aprendizagem e superação.

CT Black and White realiza competição de atletas Divulgação



Quem pode participar do "The Open"?



O evento é gratuito e aberto ao público, direcionado à atletas que já praticam o esporte. Existem categorias como iniciantes, intermediário e avançado. Qualquer pessoa pode participar. Para se inscrever, o interessado deve entrar em contato com o centro de treinamento no telefone: (21) 96893-0029. Escolha a sua modalidade e participe dessa experiência. O evento é gratuito e aberto ao público, direcionado à atletas que já praticam o esporte. Existem categorias como iniciantes, intermediário e avançado. Qualquer pessoa pode participar. Para se inscrever, o interessado deve entrar em contato com o centro de treinamento no telefone: (21) 96893-0029. Escolha a sua modalidade e participe dessa experiência.

Publicidade

CT Black and White realiza competição de atletas Divulgação



A equipe Black and White nasceu do sonho em empreender no ramo do esporte, dos quatro amigos de faculdade, Caio Cesar, Paulo Henrique, Lauro Lopes e Reinaldo Sousa. A “BW” ganhou visibilidade nos bairros pela ousadia e pioneirismo. Hoje, os CT’s contam com aproximadamente 500 alunos e oferece uma super estrutura, assegurando maior qualidade aos praticantes. Com atendimento diferenciado, o centro de treinamento dominou toda a região e se tornou referência na cidade. A equipe Black and White nasceu do sonho em empreender no ramo do esporte, dos quatro amigos de faculdade, Caio Cesar, Paulo Henrique, Lauro Lopes e Reinaldo Sousa. A “BW” ganhou visibilidade nos bairros pela ousadia e pioneirismo. Hoje, os CT’s contam com aproximadamente 500 alunos e oferece uma super estrutura, assegurando maior qualidade aos praticantes. Com atendimento diferenciado, o centro de treinamento dominou toda a região e se tornou referência na cidade.