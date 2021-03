Rainha de Bateria, Paolla Oliveira estava vestida de Cleópatra Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 16:32 | Atualizado 16/03/2021 16:33

Duque de Caxias - Depois de uma suposta informação de que a Grande Rio poderia trocar a atriz Paolla Oliveira por Carla Diaz como rainha de bateria da agremiação para a próxima temporada carnavalesca, a escola de samba da Baixada Fluminense negou e saiu em defesa da atual soberana. Em post nas redes sociais, a Tricolor caxiense afirmou que "não há qualquer intenção de substituição no cargo de rainha de bateria de nossa escola".

O texto divulgado pela Grande Rio ainda lamentou que "boatos estejam sendo veiculados nesse sentido envolvendo o nome de nosso Presidente de Honra Jayder Soares, que, no momento, assim como toda a nossa agremiação, está com seus esforços voltados para o planejamento do Carnaval 2022 e na expectativa de que tenhamos em breve toda a nossa comunidade vacinada para a retomada de nossos trabalhos".

Carla Diaz vai desfilar pela Grande Rio Grabriela Mattos / Agência O Dia

Quem também saiu em defesa da permanência de Paolla Oliveira foi o mestre de bateria, Fafá. Ele afirmou que, se depender dele, a global não sai da escola "nunca".

"Estamos chateados porque temos um enorme carinho pela Carla Diaz (que desfila na Grande Rio há 17 anos), que, além de nossa musa, é torcedora da escola. Mas a Paolla Oliveira, para nós, é insubstituível. Para as pessoas, é uma grande artista. Para nós, ela vai muito além disso. Desde o começo da pandemia, ela está preocupada em ajudar os integrantes da bateria, saber quem está em situação difícil, pergunta o que pode fazer. Se depender de mim e todos os ritmistas, ela não sai daqui nunca. É uma pessoa extremamente carinhosa, que cuida dos nossos integrantes, está sempre preocupada conosco. Ela só sai se quiser e eu tenho certeza que ela não quer. É uma rainha participativa, que faz pela escola. Paolla é intocável", disse Fafá.

Paolla responde nas redes sociais

Por meio do Instagram, Paolla Oliveira também se manifestou sobre o episódio. Ela escreveu:

"Só me tiram da frente da bateria amarrada! Soberana é a Grande Rio e toda galera de Caxias que faz o Carnaval ser lindo".

