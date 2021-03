Vacinação da segunda dose em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 10:39

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias pede aos idosos que receberam a primeira dose da Coronavac nos dias 23 e 24 de fevereiro se dirijam ao Centro Municipal de Saúde, na Rua General Gurjão, s/n, no Centro, até sexta-feira (19/03), a partir das 9h, para receber a segunda dose. Os idosos deverão procurar o setor de vacinação, com cartão de vacinação e documento de identificação.

Na última segunda-feira, 15, a Prefeitura de Duque de Caxias promoveu a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac para idosos de 80 anos ou mais. Foram alcançados cerca de 1.900 idosos, em sete pontos de vacinação montados nos mesmos locais onde receberam a vacina na primeira etapa: Jardim Gramacho, Olavo Bilac, Pilar, Campos Elíseos, Praça da Apoteose, Taquara e Jardim Anhangá.



Publicidade

De acordo com a administração municipal, ocronograma do Plano Municipal de Imunização para a segunda dose está sendo organizado de forma a assegurar que todos sejam vacinados nos prazos determinados pela fabricante da vacina Coronavac. Com a chegada de novas doses, a Prefeitura deverá divulgar o calendário de vacinação da primeira e segunda dose no município de Duque de Caxias.

Até o momento, mais de 53 mil doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas no município de Duque de Caxias, contemplando profissionais de saúde, idosos acamados e residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos, trabalhadores de 60 anos ou mais da rede municipal de Educação e idosos a partir de 60 anos de idade.