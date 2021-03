Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias Divulgação

Publicado 17/03/2021 14:17

Duque de Caxias - Os candidatos reclassificados para o lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Percy Geraldo Bolsonaro têm até quinta-feira (18/03) para apresentarem os documentos necessários para concluírem as matrículas na instituição.

O sorteio público para seleção e classificação dos candidatos aconteceu no último dia 05, na Vila Olímpica de Duque de Caxias. Foram oferecidas 120 vagas para livre concorrência, a serem distribuídas do 6º ao 8º Anos de Escolaridade, sem nenhum tipo de reserva de vagas.

Além das vagas citadas, foram sorteadas o equivalente a 30% do total de vagas oferecidas para o III CPM/ERJ que permanecerão em lista de espera para convocação à matrícula em caso de desistência de candidatos sorteados.

Os pais e responsáveis legais dos candidatos reclassificados deverão comparecer ao lll CPM/ERJ munidos dos seguintes documentos: certidão de nascimento, documento oficial de identidade do candidato, CPF e documento funcional oficial de identidade do responsável legal, histórico escolar, duas fotos 3x4 coloridas e recentes, carteira de vacinação, comprovante de residência e atestado médico, indicando se é apto ou não para exercer atividades físicas.

