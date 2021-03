Por O Dia

Publicado 18/03/2021 10:12

Duque de Caxias - A saúde de Duque de Caxias em busca da excelência. E a prova disso foi que a Secretaria Municipal de Saúde adquiriu 90 novos monitores multiparâmetros, que serão entregues nas unidades da cidade. Todos os aparelhos de altíssima tecnologia vão auxiliar os médicos e pacientes, principalmente, nos Centros de Tratamento Intensivo (CTI’s).

Esse equipamento é responsável por verificar em tempo real a condição dedo paciente, informando para médicos e equipe de enfermagem o andamento do seu quadro bem como sua evolução ou piora. Nele, pressão arterial, batimentos cardíacos e outros sinais vitais são acompanhados, dando aos profissionais as diretrizes necessárias de como prosseguir com o atendimento ou alertas de ações emergenciais que devem ser tomadas.

Duque de Caxias adquire monitores multiparâmetros Divulgação

“Vamos distribuir esses aparelhos para o CTI e centro cirúrgico aqui do; para o CTI do Hospital São José (unidade exclusiva para o tratamento do coronavírus); para a Maternidade de Santa Cruz da Serra; o Hospital Infantil e seis UPHs. São monitores muito modernos que vão nos auxiliar no tratamento de pacientes, principalmente, os mais graves. Eu nunca vi isso em saúde pública nenhuma no Brasil”, afirmou o secretário municipal de Saúde,