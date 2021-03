Policiais de Caxias realizam prisão Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 12:23

Duque de Caxias - Quatro suspeitos foram presos, na manhã desta quinta-feira, 18, em um veículo roubado, na Avenida Presidente Kennedy. Com eles, foi apreendido um simulacro de arma e três celulares roubados.

Na comunidade do Rasta, policiais do 15 BPM (Duque de Caxias) também prendeu quatro homens com farto material entorpecente na Comunidade do Rasta.

Todas as ocorrências foram registradas na delegacia da região.