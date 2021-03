Casal é preso após assaltar motorista do Uber, em Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 16:29

Duque de Caxias - Um casal foi preso, na noite desta sexta-feira (19), após roubar um motorista de aplicativo no bairro do Jardim Gramacho. De acordo com a Polícia Militar, os dois estavam com uma arma e duas facas. Após serem acionados pelo motorista de Uber, os agentes iniciaram buscas pela região e localizaram os assaltantes.

O casal foi conduzido à 60ªDP (Campos Elíseos), onde foi registrada a ocorrência. Com eles, foram apreendidos ainda dois aparelhos celulares, duas facas, um simulacro de arma de fogo e um lacre.

Leia na íntegra a nota da Polícia Militar:

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na noite de sexta-feira (19/03) policiais do 15ºBPM (Duque de Caxias), que estavam em patrulhamento nas imediações do Jardim Gramacho, foram acionados por um motorista de aplicativo, que havia sido roubado por uma casal que estaria em posse de uma arma e duas facas. A equipe localizou os suspeitos e os conduziu à 60ªDP, onde foi registrada a ocorrência. Com o casal detido, foram apreendidos 2 aparelhos celulares, duas facas, 1 simulacro de arma de fogo e 1 lacre".